Месси в 15 матчах чемпионата Франции забил 2 гола

«ПСЖ» в матче 25-го тура чемпионата Франции уступил «Нанту» со счетом 1:3.

Форвард парижан Лионель Месси вновь не смог отличиться забитым голом. На счету 34-летнего аргентинца 2 гола в 15 матчах чемпионата Франции, а также 8 результативных передач.

При этом в Лиге чемпионов Месси забил 5 голов в шести матчах.