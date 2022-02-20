Месси в 15 матчах чемпионата Франции забил 2 гола
«ПСЖ» в матче 25-го тура чемпионата Франции уступил «Нанту» со счетом 1:3.
Форвард парижан Лионель Месси вновь не смог отличиться забитым голом. На счету 34-летнего аргентинца 2 гола в 15 матчах чемпионата Франции, а также 8 результативных передач.
При этом в Лиге чемпионов Месси забил 5 голов в шести матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|25
|18
|5
|2
|53-22
|59
|
2
|Марсель
|24
|13
|7
|4
|38-21
|46
|
3
|Ницца
|24
|13
|4
|7
|36-21
|42
|
4
|Страсбур
|24
|12
|5
|7
|46-29
|41
|
5
|Лион
|25
|10
|9
|6
|34-31
|38
|
6
|Нант
|25
|11
|5
|9
|34-29
|38
|
7
|Ренн
|24
|11
|4
|9
|43-22
|37
|
8
|Монако
|24
|10
|7
|7
|37-26
|37
|
9
|Ланс
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|
10
|Лилль
|25
|9
|9
|7
|32-35
|36
|
11
|Монпелье
|24
|10
|4
|10
|38-34
|34
|
12
|Брест
|24
|8
|7
|9
|33-36
|31
|
13
|Анже
|24
|7
|8
|9
|30-35
|29
|
14
|Реймс
|24
|6
|9
|9
|27-28
|27
|
15
|Клермон Фут
|24
|6
|6
|12
|24-41
|24
|
16
|Труа
|24
|5
|6
|13
|21-36
|21
|
17
|Лорьян
|24
|4
|9
|11
|20-38
|21
|
18
|Метц
|25
|4
|9
|12
|25-45
|21
|
19
|Сент-Этьен
|24
|5
|6
|13
|24-45
|21
|
20
|Бордо
|24
|4
|8
|12
|36-61
|20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.02
|23:00
|
Лилль – Метц
|0 : 0
|19.02
|19:00
|
Ланс – Лион
|1 : 1
|19.02
|23:00
|
Нант – ПСЖ
|3 : 1
|20.02
|15:00
|
Ницца – Анже
|- : -
|20.02
|17:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|20.02
|17:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|20.02
|17:00
|
Ренн – Труа
|- : -
|20.02
|17:00
|
Сент-Этьен – Страсбур
|- : -
|20.02
|19:05
|
Бордо – Монако
|- : -
|20.02
|22:45
|
Марсель – Клермон Фут
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|20
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|19
|1
|6
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
Новости