Месси упомянул «Барселону» на вручении премии «Лауреус»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси упомянул «Барселону» при вручении премии лучшему спортсмену года по версии «Лауреус».

Аргентинский форвард стал обладателем премии лучшему спортсмену года по версии «Лауреус».

«Приятно получить признание такого рода, мне посчастливилось исполнить свою большую мечту. Я прошел через все, много радости с «Барселоной» и много печали со сборной, но я никогда не останавливался», — приводит слова Месси итальянский журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что «ПСЖ» не собирается продлевать контракт с футболистом. На данный момент им интересуются «Барселона», «Аль-Хиляль» и «Интер Майами».

В 2022 году Месси стал обладателем Кубка мира по футболу.