Месси упомянул «Барселону» на вручении премии «Лауреус»
Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси упомянул «Барселону» при вручении премии лучшему спортсмену года по версии «Лауреус».
Аргентинский форвард стал обладателем премии лучшему спортсмену года по версии «Лауреус».
«Приятно получить признание такого рода, мне посчастливилось исполнить свою большую мечту. Я прошел через все, много радости с «Барселоной» и много печали со сборной, но я никогда не останавливался», — приводит слова Месси итальянский журналист Фабрицио Романо.
Сообщается, что «ПСЖ» не собирается продлевать контракт с футболистом. На данный момент им интересуются «Барселона», «Аль-Хиляль» и «Интер Майами».
В 2022 году Месси стал обладателем Кубка мира по футболу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|25
|3
|6
|79-35
|78
|
2
|Марсель
|34
|21
|7
|6
|62-34
|70
|
3
|Ланс
|34
|21
|9
|4
|57-26
|72
|
4
|Монако
|34
|19
|7
|8
|68-51
|64
|
5
|Лилль
|34
|17
|8
|9
|60-41
|59
|
6
|Ренн
|34
|17
|5
|12
|56-38
|56
|
7
|Лион
|34
|16
|8
|10
|57-41
|56
|
8
|Ницца
|34
|13
|12
|9
|42-32
|51
|
9
|Клермон Фут
|34
|14
|8
|12
|37-44
|50
|
10
|Лорьян
|34
|14
|9
|11
|48-46
|51
|
11
|Реймс
|34
|12
|14
|8
|41-35
|50
|
12
|Монпелье
|34
|13
|4
|17
|56-57
|43
|
13
|Тулуза
|34
|12
|6
|16
|48-55
|42
|
14
|Брест
|34
|8
|11
|15
|38-50
|35
|
15
|Осер
|34
|8
|10
|16
|32-56
|34
|
16
|Страсбур
|34
|8
|11
|15
|46-55
|35
|
17
|Нант
|34
|6
|14
|14
|35-50
|32
|
18
|Труа
|34
|4
|10
|20
|42-73
|22
|
19
|Аяччо
|34
|6
|5
|23
|22-61
|23
|
20
|Анже
|34
|3
|5
|26
|28-74
|14
|12.05
|22:00
|
Ланс – Реймс
|- : -
|13.05
|18:00
|
Страсбур – Ницца
|- : -
|13.05
|22:00
|
ПСЖ – Аяччо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Клермон Фут – Лион
|- : -
|14.05
|16:00
|
Брест – Осер
|- : -
|14.05
|16:00
|
Монпелье – Лорьян
|- : -
|14.05
|16:00
|
Ренн – Труа
|- : -
|14.05
|16:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|14.05
|18:05
|
Монако – Лилль
|- : -
|14.05
|21:45
|
Марсель – Анже
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|26
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|28
|2
|2