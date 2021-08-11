Месси стал самым высокооплачиваемым игроком в истории чемпионата Франции
Новичок «ПСЖ» Лионель Месси будет зарабатывать в новой команде 41 миллион евро в год после уплаты налогов, сообщает Le Parisien.
Таким образом, аргентинец станет самым высокооплачиваемым игроком в истории французской Лиги 1. По уровню дохода он обошел одноклубника Неймара, который зарабатывает около 37 миллионов евро за сезон.
Ранее стало известно, что «Барселона» имеет задолженность перед Месси в размере 39 миллионов евро.
10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером 30.
Дополнительная информация:
https://www.leparisien.fr/sports/football/psg/psg-lionel-messi-touchera-41-millions-deuros-net-par-an-11-08-2021-BUZMZ5O3FBA77PEIOOEEJE2DOE.php
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю