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Месси стал самым высокооплачиваемым игроком в истории чемпионата Франции

23:10
Лионель Месси. Фото Instagram
Лионель Месси. Фото Instagram
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Новичок «ПСЖ» Лионель Месси будет зарабатывать в новой команде 41 миллион евро в год после уплаты налогов, сообщает Le Parisien.

Таким образом, аргентинец станет самым высокооплачиваемым игроком в истории французской Лиги 1. По уровню дохода он обошел одноклубника Неймара, который зарабатывает около 37 миллионов евро за сезон.

Ранее стало известно, что «Барселона» имеет задолженность перед Месси в размере 39 миллионов евро.

10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером 30.

Дополнительная информация:

https://www.leparisien.fr/sports/football/psg/psg-lionel-messi-touchera-41-millions-deuros-net-par-an-11-08-2021-BUZMZ5O3FBA77PEIOOEEJE2DOE.php

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Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы