Месси с семьей могут переехать в замок под Парижем
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси с семьей могут переехать в замок под Парижем, сообщает RMC Sport.
По данным источника, на данный момент семья аргентинца живет в отеле Royal Monceau. Месси сейчас находится в расположении сборной Аргентины, его жена Антонелла Рокуццо просмотрела несколько домов, где они смогут жить на постоянной основе.
Женщина присматривается к дому в Нейи-сюр-Сен. Но владелец, узнав, что домом интересуется семья известного футболиста, существенно увеличил арендную плату.
Также супруге Месси понравился замок, расположенный в коммуне Ле-Везине. Цена дома — 48 миллионов евро, который располагается в 15 минутах от базы «ПСЖ».
Месси стал игроком парижен летом 2021 года на правах свободного агента.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/clubs/paris-saint-germain/psg-les-coulisses-de-la-recherche-de-maison-de-messi_AV-202109140367.html
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