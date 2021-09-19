Форвард «ПСЖ» Лионель Месси с семьей могут переехать в замок под Парижем, сообщает RMC Sport.

По данным источника, на данный момент семья аргентинца живет в отеле Royal Monceau. Месси сейчас находится в расположении сборной Аргентины, его жена Антонелла Рокуццо просмотрела несколько домов, где они смогут жить на постоянной основе.

Женщина присматривается к дому в Нейи-сюр-Сен. Но владелец, узнав, что домом интересуется семья известного футболиста, существенно увеличил арендную плату.

Также супруге Месси понравился замок, расположенный в коммуне Ле-Везине. Цена дома — 48 миллионов евро, который располагается в 15 минутах от базы «ПСЖ».

Месси стал игроком парижен летом 2021 года на правах свободного агента.