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Месси с семьей могут переехать в замок под Парижем

15:02
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси с семьей могут переехать в замок под Парижем, сообщает RMC Sport.

По данным источника, на данный момент семья аргентинца живет в отеле Royal Monceau. Месси сейчас находится в расположении сборной Аргентины, его жена Антонелла Рокуццо просмотрела несколько домов, где они смогут жить на постоянной основе.

Женщина присматривается к дому в Нейи-сюр-Сен. Но владелец, узнав, что домом интересуется семья известного футболиста, существенно увеличил арендную плату.

Также супруге Месси понравился замок, расположенный в коммуне Ле-Везине. Цена дома — 48 миллионов евро, который располагается в 15 минутах от базы «ПСЖ».

Месси стал игроком парижен летом 2021 года на правах свободного агента.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/clubs/paris-saint-germain/psg-les-coulisses-de-la-recherche-de-maison-de-messi_AV-202109140367.html

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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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