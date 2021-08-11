Месси рассказал, как Неймар повлиял на его переход в «ПСЖ»

Сегодня, 11 августа, проходит пресс-конференция Лионеля Месси в связи с его переходом в «ПСЖ». Аргентинец поделился эмоциями о воссоединении с Неймаром, с которым играл в «Барселоне».

«Конечно, в раздевалке у меня уже есть друзья. Команда сильная, позволяет добиться целей. Мы снова вместе — я, Неймар, Паредес, Ди Мария. Я знаю всех игроков в раздевалке. Конено, Неймар сыграл важную роль», — сказал Месси на пресс-конференции.

10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».