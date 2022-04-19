Месси пропустит матч с «Анже» из-за проблем с ахиллом

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропустит матч 33-го тура чемпионата Франции против «Анже», сообщает пресс-служба парижан.

У 34-летнего аргентинца обнаружили тендинит ахиллова сухожилия левой ноги. Следующее заявление о состоянии футболиста будет сделано через 2 дня.

Также игру с «Анже» пропустят Марко Верратти, Преснель Кимпембе, Леандро Паредес, Юлиан Дракслер, Андер Эррера, Левен Кюрзава и Абду Диалло.

Матч «Анже» — «ПСЖ» состоится завтра, 20 апреля. Начало — в 22.00 (мск).