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Сегодня, 14:11

Месси пропустит матч с «Анже» из-за проблем с ахиллом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропустит матч 33-го тура чемпионата Франции против «Анже», сообщает пресс-служба парижан.

У 34-летнего аргентинца обнаружили тендинит ахиллова сухожилия левой ноги. Следующее заявление о состоянии футболиста будет сделано через 2 дня.

Также игру с «Анже» пропустят Марко Верратти, Преснель Кимпембе, Леандро Паредес, Юлиан Дракслер, Андер Эррера, Левен Кюрзава и Абду Диалло.

Матч «Анже» — «ПСЖ» состоится завтра, 20 апреля. Начало — в 22.00 (мск).

Источник: https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/point-medical-avant-angers-paris-classique-psg-ligue-1
Лионель Месси
Футбол
ФК Анже
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 32 23 5 4 72-30 74
2
 Марсель 32 17 8 7 52-31 59
3
 Ренн 32 17 5 10 69-34 56
4
 Ницца 32 16 7 9 42-28 54
5
 Страсбур 32 14 11 7 53-34 53
6
 Монако 32 15 8 9 50-34 53
7
 Ланс 32 14 8 10 50-41 50
8
 Лион 32 13 11 8 50-41 49
9
 Лилль 32 12 12 8 40-38 48
10
 Нант 32 13 8 11 41-35 47
11
 Монпелье 32 12 6 14 44-44 42
12
 Брест 32 10 9 13 40-47 39
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 Реймс 32 8 13 11 34-35 37
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 Анже 32 8 10 14 36-46 34
15
 Труа 32 8 9 15 30-45 33
16
 Лорьян 32 7 10 15 32-52 31
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 Сент-Этьен 32 7 9 16 35-62 30
18
 Клермон Фут 32 7 8 17 32-61 29
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 Бордо 32 5 11 16 42-77 26
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 Метц 32 4 12 16 29-58 24
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 - : -
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Труа – Клермон Фут
 - : -
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Анже – ПСЖ
 - : -
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Брест – Лион
 - : -
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ПСЖ

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Ренн

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