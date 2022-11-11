Месси приобрел долю в NFT-платформе

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси приобрел долю в NFT-платформе Sorare, сообщает CNBC.

В компании подтвердили, что нападающий будет помогать в создании нового контента для любителей фэнтези-футбола. Пользователи смогут обмениваться цифровыми карточками игроков и управлять командами из пяти человек в турнирах.

В Sorare уверенны, что 35-летний аргентинец поможет им установить новые стандарты работы.

Также известно, что в эту компанию ранее инвестировал партнер Месси по команде Килиан Мбаппе.