Месси поздравил Мбаппе с историческим рекордом по голам в составе «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поздравил форварда Килиана Мбаппе с тем, что игрок стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Поздравляю Килиана Мбаппе с рекордом», — написал Месси в социальной сети.

Мбаппе забил 201-й мяч за клуб в матче 26-го тура лиги 1 с «Нантом» (4:2). Он стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ», опередив Эдинсона Кавани (200 голов).

Мбаппе выступает за парижан с 2018 года. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.