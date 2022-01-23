Месси попал в заявку «ПСЖ» впервые за месяц

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси попал в заявку команды на матч 22-го тура чемпионата Франции против «Реймса».

Аргентинец оказался в заявке парижан впервые за месяц. В предыдущий раз он выходил на поле 22 декабря в игре 19-го тура с «Лорьяном» (1:1), после этого игрок пропустил три матча своей команды. В начале января футболист сдал положительный тест на коронавирус, после чего восстанавливался от болезни.

Le groupe parisien pour #PSGSDR ! ??? — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 23, 2022

В сезоне-2021/22 Месси провел 16 матчей за «ПСЖ», на его счету 6 голов и 5 результативных передач.

Матч «ПСЖ» — «Реймс» состоится сегодня, 23 января. Начало встречи — в 22.45 (мск).