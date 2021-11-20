Месси попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Нантом»
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси попал в заявку на матч 14-го тура чемпионата Франции против «Нанта», сообщает официальный сайт парижан.
34-летний аргентинец может принять участие в игре своей команды впервые с 29 октября. Тогда Месси провел один тайм против «Лилля» (2:1) и был заменен, после чего пропустил три встречи подряд из-за травмы.
В сезоне-2021/22 Месси провел 8 матчей за «ПСЖ», на его счету 3 гола.
Матч «ПСЖ» — «Нант» состоится сегодня, 20 ноября. Начало встречи — в 19.00 (мск).
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Дополнительная информация:
https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/groupe-paris-saint-germain-fc-nantes-ligue-1-2021-2022
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