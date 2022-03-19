France Football: Месси останется в «ПСЖ» на следующий сезон

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не планирует уходить из клуба. Он сообщил руководству парижан, что собирается провести в команде следующий сезон, сообщает France Football.

34-летний Месси покинул «Барселону» летом 2021 года после завершения контракта. 10 августа форвард подписал соглашение с французским клубом «ПСЖ» до конца сезона-2022/23.

В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 17 матчах, в которых он забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 60 миллионов евро.