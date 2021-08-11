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Месси опубликовал первый пост в Instagram после перехода в «ПСЖ»

20:06
Лионель Месси — в «ПСЖ». Фото Instagram
Лионель Месси — в «ПСЖ». Фото Instagram
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Новичок «ПСЖ» Лионель Месси опубликовал свой первый пост после перехода во французский клуб.

«Я начинаю новый этап в своей жизни и делаю это со всей мотивацией и желанием развиваться каждый день. Мы будем работать над достижением целей в «ПСЖ», — написал Месси в Instagram.

 

10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CScQpP_sNsF/

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