Месси опубликовал первый пост в Instagram после перехода в «ПСЖ»
20:06
Новичок «ПСЖ» Лионель Месси опубликовал свой первый пост после перехода во французский клуб.
«Я начинаю новый этап в своей жизни и делаю это со всей мотивацией и желанием развиваться каждый день. Мы будем работать над достижением целей в «ПСЖ», — написал Месси в Instagram.
10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».
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Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы
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