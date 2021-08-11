Месси опубликовал первый пост в Instagram после перехода в «ПСЖ»

Новичок «ПСЖ» Лионель Месси опубликовал свой первый пост после перехода во французский клуб.

«Я начинаю новый этап в своей жизни и делаю это со всей мотивацией и желанием развиваться каждый день. Мы будем работать над достижением целей в «ПСЖ», — написал Месси в Instagram.

10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».