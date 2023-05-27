Месси обошел Роналду и стал лучшим бомбардиром в истории топ-5 лиг Европы

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вышел на первое место в списке бомбардиров в истории топ-5 лиг Европы.

Аргентинский форвард открыл счет в матче с «Страсбуром» на 59-й минуте.

Всего у 35-летнего Месси 496 забитых мячей, он обогнал по этому показателю португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который забил 495 голов. Третью строчку занимает Джимми Гривз (366).