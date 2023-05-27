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27 мая, 23:28

Месси обошел Роналду и стал лучшим бомбардиром в истории топ-5 лиг Европы

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вышел на первое место в списке бомбардиров в истории топ-5 лиг Европы.

Аргентинский форвард открыл счет в матче с «Страсбуром» на 59-й минуте.

Всего у 35-летнего Месси 496 забитых мячей, он обогнал по этому показателю португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который забил 495 голов. Третью строчку занимает Джимми Гривз (366).

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
5
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 27 4 6 87-37 85
2
 Ланс 37 24 9 4 65-28 81
3
 Марсель 37 22 7 8 67-39 73
4
 Лилль 37 19 9 9 64-43 66
5
 Ренн 37 20 5 12 67-38 65
6
 Монако 37 19 8 10 69-56 65
7
 Лион 37 18 8 11 64-44 62
8
 Клермон Фут 37 16 8 13 42-47 56
9
 Ницца 37 14 13 10 45-36 55
10
 Лорьян 37 14 10 13 50-52 52
11
 Реймс 37 12 15 10 44-42 51
12
 Монпелье 37 14 5 18 62-61 47
13
 Тулуза 37 12 9 16 49-56 45
14
 Брест 37 11 11 15 43-52 44
15
 Страсбур 37 9 13 15 50-57 40
16
 Осер 37 8 11 18 34-60 35
17
 Нант 37 6 15 16 36-55 33
18
 Труа 37 4 11 22 44-80 23
19
 Аяччо 37 6 5 26 22-74 23
20
 Анже 37 4 6 27 33-80 18
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27.05 22:00
Анже – Труа
 2 : 1
27.05 22:00
Клермон Фут – Лорьян
 2 : 0
27.05 22:00
Ланс – Аяччо
 3 : 0
27.05 22:00
Лилль – Нант
 2 : 1
27.05 22:00
Лион – Реймс
 3 : 0
27.05 22:00
Марсель – Брест
 1 : 2
27.05 22:00
Монпелье – Ницца
 2 : 3
27.05 22:00
Ренн – Монако
 2 : 0
27.05 22:00
Страсбур – ПСЖ
 1 : 1
27.05 22:00
Тулуза – Осер
 1 : 1
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

 28
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

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И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

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Осер

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