Месси — о «Золотом мяче»: «В первую очередь думаю о командных трофеях»
23:05
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, хотел бы он выиграть еще один «Золотой мяч».
«Я не думаю об этом, я всегда в первую очередь думаю о командных трофеях. Наши цели ясны — мы хотим выиграть все возможные трофеи. Думать об индивидуальных призах некогда.
Каждый день мы проводим работу и постепенно движемся по направлению к достижению командных целей», — приводит слова Месси пресс-служба клуба.
Церемония вручения прошла в Париже 29 ноября. Второе место занял нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Третьим стал полузащитник «Челси» Жоржиньо.
Дополнительная информация:
https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/leo-messi-cest-tres-special-de-remporter-ce-prix-a-la-maison-interview-paris-saint-germain-2021-2022
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