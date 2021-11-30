Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Месси — о «Золотом мяче»: «В первую очередь думаю о командных трофеях»

23:05
Теги:

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, хотел бы он выиграть еще один «Золотой мяч».

«Я не думаю об этом, я всегда в первую очередь думаю о командных трофеях. Наши цели ясны — мы хотим выиграть все возможные трофеи. Думать об индивидуальных призах некогда.

Каждый день мы проводим работу и постепенно движемся по направлению к достижению командных целей», — приводит слова Месси пресс-служба клуба.

Церемония вручения прошла в Париже 29 ноября. Второе место занял нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Третьим стал полузащитник «Челси» Жоржиньо.

Дополнительная информация:

https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/leo-messi-cest-tres-special-de-remporter-ce-prix-a-la-maison-interview-paris-saint-germain-2021-2022

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Киевский суд разрешил задержать главу Крыма Аксенова
1