Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, хотел бы он выиграть еще один «Золотой мяч».

«Я не думаю об этом, я всегда в первую очередь думаю о командных трофеях. Наши цели ясны — мы хотим выиграть все возможные трофеи. Думать об индивидуальных призах некогда.

Каждый день мы проводим работу и постепенно движемся по направлению к достижению командных целей», — приводит слова Месси пресс-служба клуба.

Церемония вручения прошла в Париже 29 ноября. Второе место занял нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Третьим стал полузащитник «Челси» Жоржиньо.