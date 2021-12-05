Месси: «Никогда не говорил, что я лучший в истории»

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим игроком в истории.

«Я никогда не говорил, что я лучший в истории, и не пытаюсь заставить так думать. Для меня достаточно того, что меня считают лучшим.

Мне никогда не нравились сравнения с Марадоной. В прошлом меня беспокоили некоторые критические замечания по сборной. У меня ранее были плохие моменты со сборной Аргентиной», — приводит слова Месси ESPN со ссылкой на France Football.

Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в Париже 29 ноября. Награду в седьмой раз получил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.