Месси: «Никогда не говорил, что я лучший в истории»
Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим игроком в истории.
«Я никогда не говорил, что я лучший в истории, и не пытаюсь заставить так думать. Для меня достаточно того, что меня считают лучшим.
Мне никогда не нравились сравнения с Марадоной. В прошлом меня беспокоили некоторые критические замечания по сборной. У меня ранее были плохие моменты со сборной Аргентиной», — приводит слова Месси ESPN со ссылкой на France Football.
Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в Париже 29 ноября. Награду в седьмой раз получил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.
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