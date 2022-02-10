Месси, Неймар и Мбаппе тренируются в общей группе «ПСЖ» в преддверии матча Лиги чемпионов с «Реалом»

Лидеры «ПСЖ» тренируются в общей группе перед матчем Лиги чемпионов с «Реалом»

Игроки «ПСЖ» проводят тренировку перед матчем 24-го тура лиги 1 с «Ренном», сообщает пресс-служба парижан.

В общую группу команды вернулся форвард Неймар, восстановившийся от травмы. Также вместе с командой занимались нападающие Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

15 февраля «ПСЖ» сыграет дома с «Реала» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало — в 23.00 (мск).

11 февраля парижане сыграют с «Ренном» в матче лиги 1. Начало — в 23.00 (мск).