Объявлены претенденты на приз лучшему игроку сезона во Франции. Месси вне списка

Месси не номинировали на звание лучшего игрока сезона в лиге 1

Во Франции национальный союз профессиональных футболистов опубликовал номинантов на звание лучшего игрока сезона-2021/22. В списке не оказалось нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

Звание лучшего игрока сезона определят между: Килианом Мбаппе («ПСЖ»), Виссамом Бен Йеддером («Монако»), Димитри Пайетом («Марсель»), Лукасом Пакета («Лион») и Мартеном Террье («Ренн»).

В текущем сезоне 7-кратный обладатель «Золотого мяча» провел за парижский клуб 23 матча в чемпионате Франции, забив четыре гола и отдал 13 результативных передач.