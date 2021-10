Месси назвал, чем лига 1 лучше ла лиги

??Lionel Messi?? pour @francefootball :



«La Ligue 1 est un championnat qui est beaucoup plus physique que la Liga. Ici, les ?quipes me semblent plus puissantes et les matches sont tr?s disput?s, avec peu d'espaces.»#PSG #TeamPSG #Messi #BallonDor pic.twitter.com/gv58agltjK