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Сегодня, 21:10

Месси настроен остаться в «ПСЖ» и не готов рассматривать другие варианты

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси настроен остаться в клубе, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

По данным источника, позиция аргентинца не изменилась: он хочет продолжать играть в парижском клубе. Месси пока не готов рассматривать другие варианты.

При этом стороны все еще не договорились о продлении контракта, который рассчитан до лета 2023 года, им предстоят новые встречи, на которых они постараются согласовать детали.

8 марта французский клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Баварии» по сумме двух матчей (0:1, 0:2).

35-летний Месси в текущем сезоне сыграл за «ПСЖ» 30 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.

Источник: Журналист Сесар Луис Мерло
Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Марсель 26 17 4 5 49-25 55
3
 Монако 26 15 6 5 55-36 51
4
 Ланс 26 14 9 3 40-21 51
5
 Ренн 26 14 4 8 45-29 46
6
 Лилль 26 13 6 7 46-33 45
7
 Ницца 26 11 9 6 34-22 42
8
 Лорьян 26 11 7 8 38-36 40
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 Лион 26 11 6 9 39-28 39
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 Реймс 26 9 13 4 34-26 40
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 Тулуза 26 9 5 12 41-46 32
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 Клермон Фут 26 9 7 10 26-34 34
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 Нант 26 6 10 10 27-34 28
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 Монпелье 26 9 3 14 41-46 30
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 Страсбур 26 4 10 12 30-44 22
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 Осер 26 5 7 14 23-49 22
17
 Аяччо 26 6 3 17 20-47 21
18
 Брест 26 5 8 13 27-42 23
19
 Труа 26 4 8 14 36-57 20
20
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