Месси: «Награда лучшему игроку — всей команде за то, что мы сделали в Катаре»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал вручение ему приза игроку года по версии ФИФА.

«Быть на этом мероприятии и получить награду — честь для меня. Невозможно волноваться сильнее, чем я сейчас. Я хочу отметить Бензема и Мбаппе, которые провели прекрасный год. Благодарен своим партнерам, Скалони и Эмилиано сегодня тоже здесь, и мы представляем всю команду. Эта награда — всей команде за то, что мы сделали в Катаре.

Это был сумасшедший год, я сумел исполнить свою мечту после стольких лет борьбы за нее, стольких лет стремления к ней. О таком мечтает каждый футболист, но мало кому удается добиться подобного. Я хочу поблагодарить свою семью, всех аргентинцев за то, как они провели тот особенный месяц, который навсегда останется в нашей памяти. Посылаю воздушный поцелуй своим детям, которые сейчас смотрят эту церемонию. Пора спать!" - сказал Месси.

В список топ-3 номинантов на данную премию также вошли Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), и Карим Бензема («Реал», Франция).

35-летний Месси помог сборной Аргентины завоевать золотые медали на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре. За семь матчей на мировом первенстве нападающий забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Церемония наград The Best от ФИФА прошла в ночь на 28 февраля в Париже (Франция).