Месси может пропустить матч «ПСЖ» с «Ниццей»
Месси может пропустить матч с «Ниццей» из-за гастроэнтерита
15:56
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может пропустить матч 16-го тура лиги 1 с «Ниццей», говорится на официальном сайте парижан.
По данным источника, у 34-летнего аргентинца подозрение на гастроэнтерит. Футболист пропустил сегодняшнюю тренировку «ПСЖ».
Вчера, 29 ноября, Месси по итогам голосования выиграл «Золотой мяч» 2021 года.
Матч «ПСЖ» — «Ницца» состоится 1 декабря. Начало — в 23.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/point-medical-lionel-messi-leandro-paredes-neymar-jr-mauro-icardi-georginio-wijnaldum-ander-herrera-julian-draxler-paris-saint-germain-ogc-nice-ligue-1-2021-2022
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