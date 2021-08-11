Сегодня, 11 августа, проходит пресс-конференция Лионеля Месси в связи с его переходом в «ПСЖ». Аргентинец рассказал о перспективах клуба в Лиге чемпионов.

«Это непросто, иногда у тебя может быть лучшая команда мира, но ты не выигрываешь Лигу чемпионов. Есть много деталей. Это соревнование, в котором участвуют лучшие команды, поэтому наша команда должна быть очень сплоченной. Нужна удача. В Лиге чемпионов не всегда побеждает самая сильная команда, результат непредсказуем. Все хотят победить, мы тоже. Я думаю, что команда уже готова. Были важные трансферы, что приближает команду к победе. Я сделаю все, что в моих силах. Моя мечта — снова получить трофей Лиги чемпионов», — сказал Месси на пресс-конференции.

10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».