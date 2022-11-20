Месси: «Мне все больше нравится Париж»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о своем состоянии и адаптации после первого года в Париже.

«Мне теперь намного больше нравится Париж, я открываю для себя город и нахожу его великолепным. В первый год произошли большие изменения. После трудных времен я счастлив жить там, где живу я и моя семья, и я наслаждаюсь Парижем», — цитирует аргентинца L'Equipe.

Ранее сообщалось, что 35-летний нападающий может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», «Барселоне» или «Лос-Анжелес Гэлакси». Действующее соглашение игрока с парижанами рассчитано до лета 2023 года. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 голевых передач.