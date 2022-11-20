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Сегодня, 07:08

Месси летом может стать игроком «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» летом 2023 года может купить нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, сообщает El Nacional.

По данным издания, руководство клуба хочет, чтобы 35-летний аргентинец создал атакующее трио с Эрлингом Холандом и Кевином де Брейне.

Сам Месси не спешит с выбором нового клуба, так как рассматривает вариант с возвращением в «Барселону» или продлением контракта с «ПСЖ». Решение о своем будущем футболист примет после ЧМ-2022 в Катаре.

Форвард был игроком «Барселоны» с 2003 по 2021 год. С лета 2021-го он выступает в «ПСЖ».

Лионель Месси
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
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 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
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 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
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 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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Кильян Мбаппе

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 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 10 2 1
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 10 1 2
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