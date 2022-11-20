Месси летом может стать игроком «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» летом 2023 года может купить нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, сообщает El Nacional.

По данным издания, руководство клуба хочет, чтобы 35-летний аргентинец создал атакующее трио с Эрлингом Холандом и Кевином де Брейне.

Сам Месси не спешит с выбором нового клуба, так как рассматривает вариант с возвращением в «Барселону» или продлением контракта с «ПСЖ». Решение о своем будущем футболист примет после ЧМ-2022 в Катаре.