Месси и Неймар не попали в заявку «ПСЖ» на матч с «Клермоном»
Нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар, а также полузащитники команды Анхель Ди Мария и Леандро Паредес не попали в заявку команды на матч 5-го тура чемпионата Франции против «Клермона».
Отсутствие игроков связано с тем, что Аргентина и Бразилия проводили два дня назад матчи отбора на ЧМ-2022.
Заявка «ПСЖ»: Доннарумма, Навас, Летелье, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Мбаппе, Икарди, Рафинья, Данило, Рико, Вейналдум, Эррера, Диалло, Дракслер, Керер, Мендеш, Гейе, Битшиабу, Янсане, Битумасала, Эбимбе.
Матч «ПСЖ» — «Клермон» пройдет в субботу (начало — в 18.00 мск.).
? Un groupe de 22 joueurs pour la r?ception du @ClermontFoot au Parc des Princes ?— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 11, 2021
?? #AllezParis pic.twitter.com/Jg1Dlpj7zb
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