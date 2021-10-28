Месси и Мбаппе пропустили тренировку «ПСЖ» перед игрой с «Лиллем»

Нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Килиан Мбаппе пропустили тренировку команды перед матчем 12-го тура чемпионата Франции с «Лиллем», сообщает AS.

О причинах, по которым нападающие пропустили тренировку, не сообщается.

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил 3 гола в 7 матчах. У 22-летнего француза 6 голов и 8 передач в 14 встречах.

Встреча «ПСЖ» с «Лиллем» состоится 29 октября в Париже. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.