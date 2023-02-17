Месси и Кимпембе недовольны работой «ПСЖ» в летнее трансферное окно

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и защитник парижан Преснель Кимпембе выразили недовольство трансферной политикой клуба, сообщает L'Equipe.

По информации издания, Месси и Кимпембе не понимают, как руководство клуба летом 2022 года позволило уйти полузащитнику Леандро Паредеса в «Ювентус» и хавбеку Идриссу Гейе в «Эвертон», а также отдало в аренду «Бенфике» полузащитника Юлиана Дракслера. Вместо них были приобретены Витинья из «Вулверхэмптона», Фабиан Руис из «Наполи» и Карлос Солер из «Валенсии».

Также футболисты «ПСЖ» не одобрили продажу нападающего Арно Калимуэндо в «Ренн» и приходом на его замену Уго Экитике. Игроки также переживают из-за того, что защитник «Интера» Милан Шкриньяр не перешел в парижский клуб зимой, так как, по их мнению, линия обороны нуждается в усилении.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 54 очка в 23 матчах.