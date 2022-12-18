Месси готов продлить контракт с «ПСЖ» на один год. Потом он планирует уехать в МЛС

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может продлить контракт с парижским клубом до конца сезона-2023/2024, сообщает Mundo Deportivo.

После чего 35-летний аргентинец планирует перебраться в клуб МЛС «Интер Майами».

Футболист заверил руководство французского клуба, что после ЧМ-2022 будет готов рассмотреть продление соглашения, если его устроят условия.

Нынешний контракт Месси с «ПСЖ» действует до конца сезона-2022/23. В текущем сезоне он сыграл за команду 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.