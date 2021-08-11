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Месси: «Будет очень странно играть в Барселоне, но за другую команду»

12:31
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Сегодня, 11 августа, проходит пресс-конференция Лионеля Месси в связи с его переходом в «ПСЖ». Аргентинец поделился мнением о возможной игре против «Барселоны».

«Конечно, решение об уходе из «Барселоны» было непростым. Это мой дом, я с детских лет там играл. Теперь я присоединился к очень сильной команде. Я люблю побеждать, это важная цель. Мы хотим добиваться все более амбициозных целей. Было бы приятно встретиться с игроками «Барселоны». Будет очень странно играть в Барселоне, но за другую команду», — сказал Месси на пресс-конференции.

10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы