Месси: «Будет очень странно играть в Барселоне, но за другую команду»
12:31
Сегодня, 11 августа, проходит пресс-конференция Лионеля Месси в связи с его переходом в «ПСЖ». Аргентинец поделился мнением о возможной игре против «Барселоны».
«Конечно, решение об уходе из «Барселоны» было непростым. Это мой дом, я с детских лет там играл. Теперь я присоединился к очень сильной команде. Я люблю побеждать, это важная цель. Мы хотим добиваться все более амбициозных целей. Было бы приятно встретиться с игроками «Барселоны». Будет очень странно играть в Барселоне, но за другую команду», — сказал Месси на пресс-конференции.
10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».
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Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы
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