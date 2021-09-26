Месси арендует дом в Париже менее чем за 20 тысяч евро
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси арендует дом в одном из престижных районов Парижа примерно за 20 тысяч евро в месяц, сообщает RMC. Ранее семья футболиста жила в одном из отелей Франции.
Жилая площадь двухэтажного особняка — 300 квадратных метров. В доме расположено 4 спальни, на территории есть небольшой сад. Соседями Месси являются Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.
В этом сезоне 34-летний футболист провел 2 игры за «ПСЖ», не отметившись результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/clubs/paris-saint-germain/psg-messi-a-trouve-sa-maison_AV-202109230351.html
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