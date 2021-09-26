Месси арендует дом в Париже менее чем за 20 тысяч евро

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси арендует дом в одном из престижных районов Парижа примерно за 20 тысяч евро в месяц, сообщает RMC. Ранее семья футболиста жила в одном из отелей Франции.

Жилая площадь двухэтажного особняка — 300 квадратных метров. В доме расположено 4 спальни, на территории есть небольшой сад. Соседями Месси являются Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.

В этом сезоне 34-летний футболист провел 2 игры за «ПСЖ», не отметившись результативными действиями.