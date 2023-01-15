Мэр Парижа заявила, что «Парк де Пренс» не будет продан «ПСЖ»
Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что стадион «Парк де Пренс» не будет продан «ПСЖ».
«Совершенно понятно, что «Парк де Пренс» не продается и продан не будет. Твердо и окончательно. Это выдающийся объект наследия для парижан», — приводит слова Идальго Le Parisien.
Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» готово потратить 500 миллионов евро на реконструкцию домашнего стадиона и увеличить вместимость арены с 48 до 60 тысяч мест. Однако парижский клуб готов вложиться в строительство, только если получит полный контроль над стадионом и уже сделал предложение в 40 миллионов. Французский клуб уже вложил в стадион 85 миллионов евро в реконструкцию к Евро-2016. Клуб арендовал арену на 30 лет.
«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 47 очков в 18 матчах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|18
|15
|2
|1
|48-13
|47
|
2
|Ланс
|19
|13
|5
|1
|32-13
|44
|
3
|Марсель
|19
|13
|3
|3
|39-16
|42
|
4
|Монако
|18
|10
|4
|4
|35-25
|34
|
5
|Ренн
|18
|10
|4
|4
|35-20
|34
|
6
|Лорьян
|19
|9
|5
|5
|31-29
|32
|
7
|Лилль
|18
|9
|4
|5
|30-24
|31
|
8
|Клермон Фут
|18
|7
|4
|7
|22-26
|25
|
9
|Лион
|19
|7
|4
|8
|28-23
|25
|
10
|Ницца
|18
|6
|6
|6
|22-20
|24
|
11
|Реймс
|18
|5
|9
|4
|21-23
|24
|
12
|Тулуза
|18
|6
|4
|8
|28-33
|22
|
13
|Нант
|18
|3
|9
|6
|18-24
|18
|
14
|Труа
|18
|4
|6
|8
|29-35
|18
|
15
|Монпелье
|18
|5
|2
|11
|28-37
|17
|
16
|Аяччо
|18
|4
|3
|11
|15-27
|15
|
17
|Страсбур
|19
|2
|9
|8
|24-34
|15
|
18
|Брест
|18
|3
|5
|10
|18-33
|14
|
19
|Осер
|19
|3
|4
|12
|16-41
|13
|
20
|Анже
|18
|2
|2
|14
|16-39
|8
|14.01
|19:00
|
Ланс – Осер
|1 : 0
|14.01
|21:00
|
Марсель – Лорьян
|3 : 1
|14.01
|23:00
|
Лион – Страсбур
|1 : 2
|15.01
|15:00
|
Лилль – Труа
|- : -
|15.01
|17:00
|
Анже – Клермон Фут
|- : -
|15.01
|17:00
|
Монпелье – Нант
|- : -
|15.01
|17:00
|
Реймс – Ницца
|- : -
|15.01
|17:00
|
Тулуза – Брест
|- : -
|15.01
|19:05
|
Монако – Аяччо
|- : -
|15.01
|22:45
|
Ренн – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|14
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|15
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|13
|1
|2