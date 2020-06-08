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Новости   //    Футбол   //    Франция

Менез станет свободным агентом

00:12
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«Пари» объявил об уходе из команды нападающего Жереми Менеза. Экс-игрок «ПСЖ» и «Ромы» станет 1 июля свободным агентом.

— Мне нужен был этот вызов, чтобы вернуть вкус к футболу, — отметил Менез в пресс-релизе клуба. — Самое главное — нам удалось достичь цели и спасти команду от вылета. Поговорим с президентом, пришли к решению, что я уйду по нескольким причинам, которые останутся в тайне. Желаю клубу счастья. Удачи в будущем!

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