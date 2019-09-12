Менез может перейти в клуб из лиги 2

Экс-нападающий «Милана» Жереми Менез предложил свои услуги ФК «Париж», сообщает Le Parisien. 32-летний игрок вернулся во Францию после расторжения контракта с мексиканской «Америкой», за которую выступал полтора года.

Менез родился в Лонжюмо — городе, находящимся неподалеку от Парижа, и этот факт стал одним из решающих для игрока при выборе новой команды.

На данный момент Менез является свободным агентом. ФК «Париж» c 1 очком занимает последнее место во французской Лиге 2.

Менез является двукратным чемпионом Франции в составе «ПСЖ», а также обладателем Кубка Италии в составе «Ромы».