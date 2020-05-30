Мемфис Депай восстановился от травмы колена и приступит к тренировкам через неделю

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай восстановился от разрыва крестообразной связки, сообщает AD.

По информации источника, 26-летний голландец приступит к тренировкам в общей группе через неделю. «Лион» не форсирует подготовку форварда, однако в клубе уверены, что футболист наберет форму к августу.

На счету Депая 14 голов и 2 результативных передачи в 18 матчах за «Лион» в сезоне-2019/20.