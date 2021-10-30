Российский теннисист Даниил Медведев стал почетным зрителем на матче 12-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лилль» (2:1). После игры парижский клуб подарил спортсмену именную футболку с номером 30. Под этим номером за команду сейчас играет Лионель Месси.

После матча было опубликовано видео, на котором Медведев на французском языке поблагодарил «ПСЖ» за приглашение на игру и поделился мнением о футболе в исполнении команд.

«Победитель US Open 2021 Даниил Медведев на «Парк де Пренс», — говорится в сообщении в официальном Twitter «ПСЖ».