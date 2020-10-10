М'Бай Ньянг перейдет в «Сент-Этьен»
Нападающий «Ренна» М'Бай Ньянг продолжит карьеру в «Сент-Этьене», сообщает France Football.
По информации источника, 25-летний сенегалец уже прошел медосмотр и готов присоединиться к новой команде на правах аренды до конца сезона-2020/21. Отмечается, что сделка не предусматривает последующего права выкупа.
В сезоне-2020/21 Ньянг провел за «Ренн» 1 матч и не отличился результативными действиями.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.