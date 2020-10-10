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М'Бай Ньянг перейдет в «Сент-Этьен»

11:27
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Нападающий «Ренна» М'Бай Ньянг продолжит карьеру в «Сент-Этьене», сообщает France Football.

По информации источника, 25-летний сенегалец уже прошел медосмотр и готов присоединиться к новой команде на правах аренды до конца сезона-2020/21. Отмечается, что сделка не предусматривает последующего права выкупа.

В сезоне-2020/21 Ньянг провел за «Ренн» 1 матч и не отличился результативными действиями.

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