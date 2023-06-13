Мбаппе заявил, что не обсуждал продление контракта с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что не обсуждал продление своего контракта с руководством парижан.

«Руководство клуба, ответственное за продление соглашения, было проинформировано 15 июля 2022 года о моем решении (не активировать опцию продления после 2024 года). Письмо было только объективным подтверждением того, что уже было устно разъяснено заранее», — приводит слова Мбаппе RMC.

Ранее сообщалось, что Мбаппе решил уйти из «ПСЖ» через два месяца после подписания нового контракта в 2022 году. В прошлом году форвард мог перейти в «Реал», но в последний момент продлил соглашение с «ПСЖ».

Также стало известно, что «ПСЖ» связался с «Реалом» для обсуждения продажи Мбаппе этим летом.

В текущем сезоне Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 41 голами и 10 результативными передачами. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.