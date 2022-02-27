Мбаппе забил 156 голов за «ПСЖ» и сравнялся с Ибрагимовичем по мячам за клуб

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 26-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена» (3:1).

23-летний француз забил 156 голов за парижан и вышел на второе место по голам за клуб, сравнявшись со Златаном Ибрагимовичем. Первое место занимает Эдинсон Кавани, на счету которого 200 голов.

В текущем сезоне Мбаппе провел 33 матча за «ПСЖ», в которых забил 22 гола и сделал 16 результативных передач.