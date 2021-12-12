Мбаппе забил 100 голов за «ПСЖ» в чемпионате Франции
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сделал дубль в матче 18-го тура чемпионата Франции против «Монако». Второй гол стал для него 100-м за парижан в лиге 1.
100 — Kylian Mbapp? has now scored 100 Ligue 1 goals for Paris. He is the youngest player to score 100 goals for a single team in the top-flight (22 years and 357 days) since Opta began recording this data (1950/51). Astonishing. #PSGASM pic.twitter.com/kxtnLpPCO3— OptaJean (@OptaJean) December 12, 2021
Как сообщает Opta, форвард стал самым молодым игроком (22 года и 357 дней), который достиг этой отметки в чемпионате Франции.
Футболист перешел в «ПСЖ» в 2018 году именно из «Монако». Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат и столько же раз побеждал в Кубке страны.СРР
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