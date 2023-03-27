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Сегодня, 10:45

Мбаппе: «Быть капитаном сборной своей страны всегда символично. Мы представляем миллионы французов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своей роли в национальной команде.

«Быть капитаном сборной своей страны всегда символично. Мы представляем миллионы французов. И теперь я, в кавычках, представитель команды, которая представляет страну. Это что-то великолепное, я об этом думал, когда был ребёнком. Когда ты капитан, есть ряд вещей, которые ты не должен упускать. В первую очередь нужно думать о команде. Я не хочу быть капитаном, который руководит, я думаю, что у нас в команде много важных игроков. Конечно, я являюсь связующим звеном между прошлым и новым поколениями, но в этом нет никакого давления. Я думаю, что все будет очень хорошо», — приводит слова Мбаппе Telefoot.

Сегодня, 27 марта, Франция на выезде сыграет с Ирландией в матче отборочного турнира к Евро-2024.

Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
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Дешам объяснил, почему Мбаппе является капитаном сборной Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 21 3 4 68-28 66
2
 Марсель 28 18 5 5 53-28 59
3
 Ланс 28 16 9 3 47-21 57
4
 Монако 28 16 6 6 57-37 54
5
 Ренн 28 15 5 8 47-29 50
6
 Лилль 28 14 7 7 51-36 49
7
 Ницца 28 11 11 6 37-25 44
8
 Лорьян 28 12 8 8 41-37 44
9
 Реймс 28 10 13 5 36-28 43
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
11
 Монпелье 28 11 3 14 44-47 36
12
 Тулуза 28 10 5 13 43-48 35
13
 Клермон Фут 28 9 7 12 27-40 34
14
 Нант 28 6 12 10 30-37 30
15
 Страсбур 28 5 11 12 34-46 26
16
 Брест 28 5 9 14 30-46 24
17
 Осер 28 5 8 15 23-51 23
18
 Труа 28 4 9 15 38-61 21
19
 Аяччо 28 6 3 19 20-50 21
20
 Анже 28 2 4 22 21-63 10
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38 тур
31.03 22:00
Марсель – Монпелье
 - : -
1.04 18:00
Осер – Труа
 - : -
1.04 22:00
Ренн – Ланс
 - : -
2.04 14:00
Лилль – Лорьян
 - : -
2.04 16:00
Анже – Ницца
 - : -
2.04 16:00
Брест – Тулуза
 - : -
2.04 16:00
Клермон Фут – Аяччо
 - : -
2.04 16:00
Нант – Реймс
 - : -
2.04 18:05
Монако – Страсбур
 - : -
2.04 21:45
ПСЖ – Лион
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 23 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 21 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 22 2 2
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