Мбаппе: «Быть капитаном сборной своей страны всегда символично. Мы представляем миллионы французов»

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своей роли в национальной команде.

«Быть капитаном сборной своей страны всегда символично. Мы представляем миллионы французов. И теперь я, в кавычках, представитель команды, которая представляет страну. Это что-то великолепное, я об этом думал, когда был ребёнком. Когда ты капитан, есть ряд вещей, которые ты не должен упускать. В первую очередь нужно думать о команде. Я не хочу быть капитаном, который руководит, я думаю, что у нас в команде много важных игроков. Конечно, я являюсь связующим звеном между прошлым и новым поколениями, но в этом нет никакого давления. Я думаю, что все будет очень хорошо», — приводит слова Мбаппе Telefoot.

Сегодня, 27 марта, Франция на выезде сыграет с Ирландией в матче отборочного турнира к Евро-2024.