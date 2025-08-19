Мбаппе — о ситуации с Доннаруммой в «ПСЖ»: «Это трудные и несправедливые времена»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе, выступавший ранее за «ПСЖ», отреагировал на ситуацию с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой в парижском клубе.

«Это трудные и несправедливые времена. Мне жаль Доннарумму», — приводит слова Мбаппе Defensa Central.

Доннарумма близок к переходу в «Манчестер Сити». По данным La Stampa, в английском клубе вратарь будет получать около 12 миллионов евро в год. Также в соглашении предусмотрены бонусы. При этом «ПСЖ» запросил 50 миллионов евро за голкипера.

В сезоне-2024/25 Доннарумма в 47 матчах во всех турнирах пропустил 43 гола, в 17 сыграл на ноль. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.