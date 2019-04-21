Мбаппе - второй игрок "ПСЖ", сделавший 3 хет-трика за сезон. Даже Ибрагимович так не смог!

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе оформил хет-трик в матче 33-го тура чемпионата Франции против "Монако". Для 20-летнего форварда это третья игра лиги 1, в которой он забивал не меньше трех мячей. Ранее он оформлял хет-трик в игре с "Генгамом" (9:0) 19 января и покер во встрече с "Лионом" (5:0) 7 октября.

Мбаппе стал всего вторым футболистом в истории "ПСЖ", который сделал хотя бы три хет-трика за один сезон в чемпионате Франции. Первым был Карлос Бьянки 41 год назад - 4 хет-трика в сезоне-1977/78.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Монако"