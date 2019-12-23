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Мбаппе второй год подряд признан лучшим футболистом Франции

18:00
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе признан лучшим футболистом Франции в 2019 году по версии журнала France Football. Форвард получил данную награду второй год подряд.

— Люди полагают, что я изменился, но это не так. Я по-прежнему стремлюсь приносить своей команде максимум пользы, — сказал Мбаппе. — Разве что я стал больше брать игру на себя, чего не осмеливался делать в 17-18 лет, так как на то время еще ничего не показал. Но теперь на мне лежит больше ответственности. Так что я могу рисковать.

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