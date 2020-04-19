Мбаппе вошел в сборную Франции всех времен, в одном ряду с Зиданом и Платини

Портал L'Equipe опубликовал итоги голосования болельщиков за лучшую сборную Франции в истории. В нее вошел один действующий футболист — форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе. Всего за национальную команду 21-летний форвард провел 34 матча, забил 13 голов и стал в ее составе чемпионом мира-2018.

В голосовании на своей позиции Мбаппе набрал 50 процентов голосов, обойдя обладателя «Золотого мяча"-1958 Раймона Копа (40 процентов), Доминика Рошто (6) и Сильвена Вильтора (4).

Полностью состав сборной Франции выглядит следующим образом: Фабьен Бартез (73 процента голосов) — Лилиан Тюрам (77), Лоран Блан (32), Марсель Десайи (29), Бишенте Лизаразю (86) — Дидье Дешам (52), Патрик Виейра (54) — Кильян Мбаппе (50), Мишель Платини (89), Зинедин Зидан (94) — Тьерри Анри (74).

Главный тренер — Дидье Дешам (49).