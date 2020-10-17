Мбаппе во время празднования гола поддержал больного 8-летнего мальчика
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе отметился забитым голом в матче 7-го тура чемпионата Франции против «Нима». Во время празднования забитого мяча 21-летний француз продемонстрировал футболку, на которой написано «Держись, Люка, я с тобой». Таким образом футболист поддержал 8-летнего болельщика «ПСЖ».
Как отмечает пресс-служба организации, которая предоставляет моральную, материальную или финансовую поддержку больным детям или детям-инвалидам, семья и сам Люка были очень тронуты таким поступком.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.