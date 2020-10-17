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Мбаппе во время празднования гола поддержал больного 8-летнего мальчика

00:33
16 октября. Кильян Мбаппе.
16 октября. Кильян Мбаппе.
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе отметился забитым голом в матче 7-го тура чемпионата Франции против «Нима». Во время празднования забитого мяча 21-летний француз продемонстрировал футболку, на которой написано «Держись, Люка, я с тобой». Таким образом футболист поддержал 8-летнего болельщика «ПСЖ».

Как отмечает пресс-служба организации, которая предоставляет моральную, материальную или финансовую поддержку больным детям или детям-инвалидам, семья и сам Люка были очень тронуты таким поступком.

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