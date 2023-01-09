Мбаппе, Варан и Гризманн претендуют на роль капитана сборной Франции после ухода Льориса

Стали известны имена игроков, которые претендуют еа роль капитана сборной Франции.

9 января действующий капитан «трехцветных» Уго Льорис объявил о завершении карьеры в национальной команде. По информации L'Equipe, после его ухода основными кандидатами на получение капитанской повязки являются защитник Рафаэль Варан и нападающий Килиан Мбаппе. Также на роль капитана может претендовать Антуан Гризманн.

В составе сборной Франции Льорис выиграл чемпионат мира 2018 года в России. Также он завоевал серебро на ЧМ-2022 в Катаре и серебро на Евро-2016.

Всего за команду 36-летний голкипер провел 145 матчей, что является национальным рекордом. В качестве капитана Льорис выводил сборную Франции на поле в 121 матче, что также является уникальным достижением.