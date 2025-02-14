Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

Мбаппе в марте вернется в состав сборной Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе будет вызван на мартовский сбор.

«Да, он будет частью команды», — сказал Дешам в ответ на вопрос про возвращение Мбаппе от издания L'Equipe.

26-летний француз последний раз играл за сборную Франции в сентябре 2024 года. После этого он пропустил октябрьский и ноябрьский сборы команды.

20 и 23 марта сборная Франции сыграет против Хорватии в 1/4 финала Лиги наций.

Килиан Мбаппе.Мбаппе не хочет играть за сборную Франции из-за возможной ссоры с Дешамом
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу
Читайте также
«Спустя год отношений». Винисиус женится — на девушке, с которой расстался только весной
Боня обжаловала отказ в иске к экс-невесте Лепса
Пять дебютантов и Мбаппе-капитан. Стал известен первый состав сборной Франции при Зидане
Bloomberg узнало о решении Saudi Aramco не поставлять нефть в Европу в октрябре
Начавшая расследование о поле Брижит Макрон журналистка Наташа Рей скончалась
«Спартак» точь-в-точь повторяет чемпионский сезон Карреры. Что пока мешает красно-белым взять титул
Популярное видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Акрон»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Акрон»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Балтика»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Балтика»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» Мх: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» Мх: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Родина»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Родина»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дешам: «Зидан — очень хороший кандидат на пост главного тренера сборной Франции»

Дешам не против поработать с «ПСЖ» после ухода из сборной Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 4 1 0 8-3 13
2
 Лилль 4 3 1 0 7-2 10
3
 Ренн 4 3 1 0 8-5 10
4
 Париж 4 2 2 0 6-2 8
5
 Лион 4 2 2 0 6-2 8
6
 Страсбур 4 2 1 1 9-8 7
7
 ПСЖ 4 1 2 1 6-6 5
8
 Лорьян 4 1 2 1 4-4 5
9
 Брест 4 1 2 1 6-6 5
10
 Ланс 5 1 1 3 9-9 4
11
 Анже 4 1 1 2 4-5 4
12
 Труа 4 1 1 2 4-9 4
13
 Марсель 4 1 0 3 6-6 3
14
 Ле Ман 4 0 3 1 7-8 3
15
 Осер 4 1 0 3 5-11 3
16
 Гавр 4 0 2 2 2-4 2
17
 Тулуза 4 0 2 2 4-7 2
18
 Ницца 4 0 2 2 1-5 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.09 21:45 Монако – Ланс 2 : 1
19.09 18:15 Париж – Страсбур - : -
19.09 21:45 Анже – Труа - : -
19.09 21:45 Ле Ман – Лорьян - : -
19.09 21:45 Лион – Ренн - : -
19.09 21:45 Тулуза – Гавр - : -
20.09 16:00 Осер – Брест - : -
20.09 18:15 Ницца – Лилль - : -
20.09 21:45 Марсель – ПСЖ - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 4
Камори Думбия
Камори Думбия

Брест

 4
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 4
П
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 3
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 2 1 0
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 2 1 0
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 3 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости