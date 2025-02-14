Мбаппе в марте вернется в состав сборной Франции
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе будет вызван на мартовский сбор.
«Да, он будет частью команды», — сказал Дешам в ответ на вопрос про возвращение Мбаппе от издания L'Equipe.
26-летний француз последний раз играл за сборную Франции в сентябре 2024 года. После этого он пропустил октябрьский и ноябрьский сборы команды.
20 и 23 марта сборная Франции сыграет против Хорватии в 1/4 финала Лиги наций.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
2
|Лилль
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|
3
|Ренн
|4
|3
|1
|0
|8-5
|10
|
4
|Париж
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
5
|Лион
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
6
|Страсбур
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
7
|ПСЖ
|4
|1
|2
|1
|6-6
|5
|
8
|Лорьян
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
9
|Брест
|4
|1
|2
|1
|6-6
|5
|
10
|Ланс
|5
|1
|1
|3
|9-9
|4
|
11
|Анже
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
12
|Труа
|4
|1
|1
|2
|4-9
|4
|
13
|Марсель
|4
|1
|0
|3
|6-6
|3
|
14
|Ле Ман
|4
|0
|3
|1
|7-8
|3
|
15
|Осер
|4
|1
|0
|3
|5-11
|3
|
16
|Гавр
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
17
|Тулуза
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
18
|Ницца
|4
|0
|2
|2
|1-5
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.09
|21:45
|Монако – Ланс
|2 : 1
|19.09
|18:15
|Париж – Страсбур
|- : -
|19.09
|21:45
|Анже – Труа
|- : -
|19.09
|21:45
|Ле Ман – Лорьян
|- : -
|19.09
|21:45
|Лион – Ренн
|- : -
|19.09
|21:45
|Тулуза – Гавр
|- : -
|20.09
|16:00
|Осер – Брест
|- : -
|20.09
|18:15
|Ницца – Лилль
|- : -
|20.09
|21:45
|Марсель – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Амин Гуири
Марсель
|4
|
|
Камори Думбия
Брест
|4
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|4
|П
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|3
|
|
Панос Кацерис
Лорьян
|3
|
|
Флориан Товен
Ланс
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|2
|1
|0
|
|
Самир Эль Мурабет
Страсбур
|2
|1
|0
|
|
Христ Макоссо
Осер
|3
|1
|0
Новости
Судейство
16 сен 14:23
3