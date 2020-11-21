Мбаппе: «В игре с «Монако» «ПСЖ» поплатился за то, что расслабился»
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе после поражения от «Монако» в 11-м туре чемпионата Франции (2:3) отметил, что команда расслабилась после перерыва. Также он добавил, что впереди важная игра с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов.
— Это двухликий Париж. У нас был отличный первый тайм, а во втором мы расслабились, за что поплатились, — цитирует L'Equipe Мбаппе. — Мы проиграли в чемпионате, но впереди еще одна игра, которая состоится во вторник, и мы уже сосредоточены на ней. Это совершенно другой контекст, другое соревнование, и это другой матч.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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