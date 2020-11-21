Мбаппе: «В игре с «Монако» «ПСЖ» поплатился за то, что расслабился»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе после поражения от «Монако» в 11-м туре чемпионата Франции (2:3) отметил, что команда расслабилась после перерыва. Также он добавил, что впереди важная игра с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов.

— Это двухликий Париж. У нас был отличный первый тайм, а во втором мы расслабились, за что поплатились, — цитирует L'Equipe Мбаппе. — Мы проиграли в чемпионате, но впереди еще одна игра, которая состоится во вторник, и мы уже сосредоточены на ней. Это совершенно другой контекст, другое соревнование, и это другой матч.