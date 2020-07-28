Мбаппе в бассейне начал восстановление

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе опубликовал новую фотографию в Instagram. Француз начал восстановление после травмы, полученной в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена».

«Ночная сессия дома», — написал Мбаппе.

Напомним, у 21-летнего француза диагностирована травма лодыжки, из-за которой он пропустит около трех недель. Таким образом, форвард не сможет принять участия в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Аталанты» 12 августа.