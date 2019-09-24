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Мбаппе уверен, что после адаптации Икарди забьет много голов за «ПСЖ»

20:52
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе поделился мнением о новичке клуба Мауро Икарди. Он перешел из «Интера» по арендному соглашению в конце летнего трансферного окна.

— Я очень хорошего мнения о нем, — цитирует Football Italia Мбаппе. —  Люди судят о Мауро, не беря в расчет то, какой он человек. Он интересная личность, но при этом и очень застенчивый, заходит в раздевалку на цыпочках.

Мы должны обеспечить ему наилучшую адаптацию. Когда это произойдет, он забьет много голов.

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